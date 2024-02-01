На Украине сообщили о намерении Запада заставить Киев капитулировать

Украинский военный эксперт Михаил Самуль признал, что Запад в случае сохранения нынешней ситуации на фронте для ВСУ может заставить Киев капитулировать перед Россией уже в 2025 году. Об этом он заявил в эфире Radio NV.

«Если мы останемся в том же самом положении, как и сейчас в 2025 году, то нам просто скажут «нужно подписывать» (мир – прим. ред.), чтобы смягчить они (США и ЕС – прим. ред.) не назовут это капитуляцией (Украины – прим. ред.)», — заявил эксперт.

До этого сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но Владимир Зеленский этого не допустил.

1 февраля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вопрос отставки Валерия Залужного зависит от позиции Соединенных Штатов, а не от решения Владимира Зеленского.

Ранее в Раде предложили сажать в тюрьму бежавших за рубеж уклонистов.