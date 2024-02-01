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ЕС утвердил предложение ЕК использовать доходы от активов РФ для финансирования Украины

Саммит ЕС утвердил использование доходов от активов РФ для помощи Украине

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РИА Новости

Саммит Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам саммита, передает ТАСС.

Также сообщается, что Евросоюз постановил увеличить бюджет сообщества на €64,6 млрд на период до 2027 года. Отмечается, что €50 млрд из этих средств пойдут на поддержку Киева.

1 февраля глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала конгресс быстрее одобрить предоставление дополнительной поддержки Украине.

В этот же день газета il Giornale писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла ключевую роль в достижении компромисса в одобрении долгосрочной программы помощи со стороны Европейского союза Украине на сумму €50 млрд.

Депутат Европейского парламента Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал выделение Евросоюзом €50 млрд помощи Украине плохими новостями для налогоплательщиков стран политического объединения.

Ранее в конгрессе США осудили финансирование Украины из-за коррупции.

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