СБУ косвенно подтвердила причину увольнения Зеленским главы департамента

Служба безопасности Украины (СБУ) косвенно подтвердила, что причиной увольнения главы департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко была слежка за сотрудниками издания Bihus.Info. Об этом говорится в Telegram-канале «Политика Страны».

«Осознаем, что защищаем демократическую Украину, в которой укрепление национальной государственности является одним из ключевых приоритетов, его реализация должна обеспечивать в том числе беспрепятственную работу средств массовой информации и гарантировать им достаточный уровень безопасности», — утверждается в комментарии СБУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Известно, что Семенченко занимал эту должность с октября 2022 года. При этом в указе не раскрываются причины увольнения Семенченко с его поста.

До этого журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отказаться от идеи увольнения главкома Вооруженных сил страны Валерия Залужного.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.