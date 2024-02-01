Размер текста
А
А
А

В России учредили орден «За доблестный труд»

Путин учредил орден «За доблестный труд»

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду — орден «За доблестный труд». Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, орденом будут награждать граждан РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

До этого депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предложила распространить звание «Ветеран труда» на всех лиц, которые имеют в определенных профессиях значительный трудовой стаж.

По мнению Лантратовой, ветеранами труда должны стать граждане, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен российским правительством.

Ранее в Госдуме предложили учредить «Орден Носка».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами