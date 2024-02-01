В России учредили орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду — орден «За доблестный труд». Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, орденом будут награждать граждан РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

До этого депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предложила распространить звание «Ветеран труда» на всех лиц, которые имеют в определенных профессиях значительный трудовой стаж.

По мнению Лантратовой, ветеранами труда должны стать граждане, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен российским правительством.

Ранее в Госдуме предложили учредить «Орден Носка».