Украинское СМИ заявило, что Арестович покинул страну благодаря письму ГУР

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович уехал из Украины в сентябре 2023 года. Об этом сообщает украинское издание NGL.media.

Он уехал благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Арестович покинул страну, выехал в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчова, после чего так и не возвращался обратно в свою страну, утверждает издание.

Арестович неоднократно делал громкие заявление с критикой действий киевских властей. Недавно он сказал, что власти страны используют украинский язык как политический проект и его бы воспринимали охотнее, если бы граждан Украины не приравнивали к обитателям «оруэллской фермы».

Недавно Арестович заявил, что Украина и Россия должны помириться и подать совместный иск против Запада. По его мнению, Россия и Украина должны прекратить «кровавый вооруженный конфликт, который унесет множество жизней с обеих сторон» и заключить мирное соглашение.

Ранее Арестович рассказал, как разрешить противоречия на Украине.