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Выяснилось, почему на Украине медлят с подписанием указа об отставке Залужного

РБК Украина: задержка с отставкой Залужного связана с поиском преемника

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Gleb Garanich/AP

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного задерживается из-за сложностей с поиском преемника. Об этом сообщает РБК-Украина.

Источники издания в офисе украинского президента отметили, что основными кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ остались руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. При этом журналисты опровергли слухи о том, что Буданов и Сырский уже якобы окончательно отказались от такого предложения.

По словам источников, оба претендента не исключают, что могут согласиться занять пост. Однако они осторожно относятся к этой идее из-за повышенной ответственности, отметило издание.

Из-за сложностей с поиском преемника Залужного его увольнение и кадровые перестановки могут затянуться даже на несколько недель, пишут журналисты. Задержка поможет властям также смягчить реакцию на уход популярного генерала со своего поста как внутри страны, так и в западных столицах, считает источник.

В РБК-Украина предупредили, что отказ Залужного написать заявление об уходе может негативно сказаться на его дальнейшей карьере, потому что в случае отставки указом президента ему не предложат другого поста.

Ранее польский генерал раскрыл последствия конфликта Зеленского и Залужного.

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