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Президент Литвы процитировал гимн «Интернационал» на саммите ЕС

Президент Литвы Науседа по-русски процитировал пролетарский гимн на саммите ЕС

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Dovydas Pancerovas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите в Брюсселе на русском языке процитировал международный пролетарский гимн «Интернационал» в ходе рассуждений об «опасности» РФ. Слова Науседы приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Это есть наш последний и решительный бой», — сказал Науседа журналистам.

1 февраля в Брюсселе пройдет специальный саммит ЕС, где в том числе будет обсуждаться вопрос выделения Украине €50 млрд.

Британская газета Financial Times сообщила, что лидеры стран Европейского союза на специальной встрече 1 февраля предпримут последнюю попытку переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение Украине помощи от ЕС в размере €50 млрд.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС обсудят требования протестующих фермеров.

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