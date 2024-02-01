Известный в России писатель пожелал Киеву удачи в контрнаступлении

Известный писатель Михаил Веллер пожелал Украине удачи в контрнаступлении — такое заявление он сделал в интервью с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые опубликовали розыгрыш в Telegram-канале. Пранкеры выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Веллер не стал осуждать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города. По его словам, «еще не придуман способ воевать, чтобы не погибал ни один невиновный». Он также заявил, что соседям было бы спокойнее, если бы Россия «размонтировалась на части». Писатель также пожелал, чтобы в России «прекратил существование нынешний политический строй».

31 января писательница Людмила Улицкая призналась в разговоре с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен тем временем заявила, что остановка поддержки Украины со стороны США может привести к победе России в специальной военной операции, это станет для Вашингтона «немыслимым» последствием прекращения помощи Киеву.

А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все 27 стран ЕС должны быть готовы дать Украине то, что она просит.

Ранее сообщалось, что Евросоюз опасается столкновения с Россией в случае ее победы над Украиной.