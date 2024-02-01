В Кремле заявили, что ЕС занимаются демонизацией России

Руководство стран Евросоюза говорят о страхе конфликта с Россией из-за желания создать «образ врага» перед налогоплательщиками. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Пескова попросили прокомментировать публикации в СМИ, что ЕС опасается конфликта с Россией в случае ее победы в спецоперации, поэтому давит на Венгрию и требует от нее одобрить выделение денег Украине.

«Очевидная ситуация. Это действительно такие потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого, они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков», — сказал он.

До этого издание Financial Times сообщало, что лидеры стран Европейского союза на специальной встрече 1 февраля предпримут последнюю попытку переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение Украине помощи от ЕС в размере €50 млрд.

Тем временем Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать увеличение поставок оружия Украине по линии европейского фонда мира.

Ранее дипломат РФ заявил, что Евросоюз больше не будет существовать в прежнем виде.