Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отреагировали на результаты расследования СК крушения Ил-76

Захарова: Байден сделал граждан США соучастниками трагедии с крушением Ил-76

close
100%
СК РФ/РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена сделала граждан своей страны соучастниками «кровавой трагедии» с крушением в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

»Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии», — подчеркнула представитель МИД РФ.

В Кремле заявили, что страны Запада при проведении полноценного расследования причастных к катастрофе военного самолета России Ил-76 в Белгородской области выяснят, что они и ответственны за это крушение.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле заявили, что следят за ситуацией с выделением помощи Украине.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами