В МИД РФ отреагировали на результаты расследования СК крушения Ил-76

Администрация президента США Джо Байдена сделала граждан своей страны соучастниками «кровавой трагедии» с крушением в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

»Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии», — подчеркнула представитель МИД РФ.

В Кремле заявили, что страны Запада при проведении полноценного расследования причастных к катастрофе военного самолета России Ил-76 в Белгородской области выяснят, что они и ответственны за это крушение.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле заявили, что следят за ситуацией с выделением помощи Украине.