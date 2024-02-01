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Песков оценил желание Запада провести расследование по сбитому Ил-76

Песков: Запад в расследовании причастных к сбитому Ил-76 наткнется на самих себя

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Страны Запада при проведении полноценного расследования причастных к катастрофе военного самолета России Ил-76 в Белгородской области выяснят, что они и ответственны за это крушение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами.

«Понятно, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться на самих себя. Поэтому здесь наша позиция абсолютно прозрачна и понятна», — отметил он.

Представитель Кремля пояснил, что высказывание президента России Владимира Путина о том, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot, говорит именно о том, что Москва заинтересована в международном расследовании, в отличие от США и Европы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооруженного конфликта — она тоже очевидна», — уверен пресс-секретарь.

Он добавил, что в результате публичных высказываний Путина о роли Америки в атаке на лайнер в западных СМИ «возникла парадоксальная ситуация». «Теперь мы уже слышим голоса европейцев, что, дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем», — заключил Песков.

По данным Минобороны, самолет сбили 24 января около 11:00 мск над Белгородской областью. Утверждается, что на его борту находились 65 пленных украинских военных.

По версии ведомства, лайнер сбили зенитными ракетами, которые запустили украинские военные из Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский призывал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне.

Ранее стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76.

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