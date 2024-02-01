Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с выделением помощи Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживают ситуацию с финансированием Украины.

1 февраля в Брюсселе пройдет специальный саммит ЕС, где в том числе будет обсуждаться вопрос выделения Украине €50 млрд.

«Безусловно, мы отслеживаем всю информацию. Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы. Проблемы также испытывает и коллективный Запад. Будем наблюдать за процессом принятия решений», — сказал представитель Кремля.

Британская газета Financial Times сообщила, что лидеры стран Европейского союза на специальной встрече 1 февраля предпримут последнюю попытку переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение Украине помощи от ЕС в размере €50 млрд.

По данным Politico, что в Европейском союзе придумали план «Б» для помощи Украине в обход вето Венгрии. Он таков, что, если Орбан все же заблокирует выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд, страны ЕС в ходе новой встречи представителей поддержат увеличение финансирования Европейского фонда мира, попытавшись достичь промежуточного соглашения между Брюсселем и Будапештом.

Ранее Орбан рассказал, что поможет разрешить конфликт на Украине.