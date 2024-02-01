В Литве призвали генпрокуратуру проверить оскорбления русских

Евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас призвал генпрокуратуру страны проверить оскорбления в адрес русских со стороны телеведущего Альгиса Раманаускаса, который высказывался, что «обрусевший скот» «стоит сосласть». Слова Якелюнаса приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Говоря подобным образом, Раманаускас, возможно, нарушил статью 170 Уголовного кодекса Литовской Республики (неуважение, дискриминация, побуждение к ненависти и физической расправы с группой лиц)», — считает депутат.

До этого вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября 2024 года школы литовской столицы не будут предлагать ученикам изучать русский язык в качестве второго иностранного.

Также премьер Эстонии Кая Каллас сообщала, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе хотят переименовать улицы в рамках десоветизации.