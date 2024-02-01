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Глава минобороны Германии заявил об усталости от дебатов по отправке ракет Украине

NTV: министр обороны ФРГ Писториус устал от споров по отправке ракет Киеву

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал споры в стране относительно необходимости предоставить Киеву немецкие ракеты Taurus, министр заявил, что «устал» от этой темы. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Федеральный министр обороны Борис Писториус раскритиковал спор вокруг поставок крылатых ракет Taurus в Украину. Политик СДПГ заявил, что он «устал» от продолжающихся дебатов во время обсуждения бюджета в Бундестаге», — сообщает NTV.

В сообщении отмечается, что на фоне столь негативного отношения к поставкам ракет Taurus Киеву ожидания Украины «снизятся еще больше».

До этого Германия отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и бронемашины Marder. В публикации отмечается, что в новый пакет поставок украинской стороне вошли 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями. Также ВСУ отправят боеприпасы для танков Leopard 2A6, систему противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, радиолокационные станции (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для ПВО IRIS-T SLM, грузовики Zetros, а также два танка для разминирования Wisent.

Ранее в Германии высказались за обмен ракетами с Британией для поддержки Украины.

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