Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «значимым шлепком» для Украины решения Международного суда ООН по иску Украины против России. Об этом сенатор заявил на своей странице в Telegram-канале.

«Украинские горе-политики получили значимый шлепок от Международного суда ООН, который констатировал отсутствие в России дискриминации крымских татар и украинцев. В компенсациях, которые так полюбили в Киеве, тоже отказано», - подчеркнул Карасин.

По его словам, Международный суд просто «высмеял» все претензии к РФ по поводу «преследования» крымских татар по этническому признаку.

До этого сообщалось, что Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены.