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В Севфеде назвали «шлепком» Киеву решение суда ООН по иску Украины против РФ

Сенатор Карасин: решение суда ООН по иску Украины против РФ стало шлепком Киеву

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «значимым шлепком» для Украины решения Международного суда ООН по иску Украины против России. Об этом сенатор заявил на своей странице в Telegram-канале.

«Украинские горе-политики получили значимый шлепок от Международного суда ООН, который констатировал отсутствие в России дискриминации крымских татар и украинцев. В компенсациях, которые так полюбили в Киеве, тоже отказано», - подчеркнул Карасин.

По его словам, Международный суд просто «высмеял» все претензии к РФ по поводу «преследования» крымских татар по этническому признаку.

До этого сообщалось, что Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены.

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