Стало известно о секретной операции США против властей Венесуэлы

США направляли в Венесуэлу оперативников под прикрытием американского Управления по борьбе с наркотиками для того, чтобы фабриковать дела о незаконном обороте наркотиков против руководства страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на секретный документ ведомства.

«Агентство Associated Press получило секретный меморандум за 2018 год, в котором подробно описывалась тайная операция Управления по борьбе с наркотиками США, которое направило в Венесуэлу оперативников под прикрытием для скрытой регистрации и возбуждения дел о незаконном обороте наркотиков против руководства страны», — сообщает агентство.

Как говорится в докладной записке, конфиденциальные информаторы «должны зафиксировать венесуэльских чиновников, подозреваемых в превращении южноамериканской страны в наркогосударство». В частности, сообщает агентство, эти «фиксации» были направлены против министра энергетики Венесуэлы, одного из первых помощников экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса Хосе Вильма, а также самого президента Николаса Мадуро.

Отмечается, что документ с упомянутым меморандумом был случайно на файлообменный веб-сайт прокуратурой США в Манхэттене во время судебного процесса по делу о сговоре о взяточничестве в конце 2023 года над двумя бывшими руководителями Управления по борьбе с наркотиками США, «которые помогли возглавить наступление агентства против правительства Мадуро».

По оценке агентства, это появление информации о документе произошло в трудный момент в отношениях между Соединенными Штатами и социалистическим правительством Мадуро и грозит усилить недовольство всей Латинской Америки предполагаемым вмешательством США.

До этого сообщалось, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование расходования средств Белым домом на гуманитарную помощь для «временного правительства» самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Ранее США и Венесуэла обменялись заключенными при посредничестве Катара.