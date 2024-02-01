Путин встретился с патриархом Кириллом

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-й годовщиной интронизации и лично встретился с ним. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было. <..> Cамое главное, это очень широкая работа с молодёжью, с детьми – то, что действительно было под запретом долгие годы в нашей стране, и то, что сейчас активно развивается», — заявил патриарх в ходе встречи.

Также патриарх поблагодарил президента за поддержку православного населения и церкви как институции.

До этого патриарх Кирилл заявил, что молится за продолжение Путиным трудов на благо РФ. С таким заявлением он выступил в ходе заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Ранее Путин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством.