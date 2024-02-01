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В России назвали заявление о новом наступлении ВСУ политической игрой

Рогов назвал заявление Буданова о новом наступлении ВСУ политической игрой

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РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении украинских войск политической игрой. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе Буданов заявил в интервью изданию «The Telegraph», что весной этого года Вооруженные силы Украины могут снова попытаться перейти к наступлению.

По мнению Рогова, таким образом Буданов пытается напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения.

Также общественник считает, что соответствующее заявление может свидетельствовать о том, что на Украине продолжится кампания по замене главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, поэтому Буданов стремится напомнить о себе, делает резонансные заявления.

Рогов добавил, что прежде чем говорить о новом контрнаступлении, Буданову необходимо бы ответить на вопрос, где Украина возьмет новых военнослужащих, так как предыдущие были брошены в бесполезные «мясные штурмы» на линии фронта.

Ранее Буданов заявил о планах атаковать объекты инфраструктуры РФ.

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