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В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

Politico: ЕС выступит за рост фонда мира для помощи Киеву в случае вето Венгрии

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Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд, страны Европейского союза в ходе новой встречи представителей поддержат увеличение финансирования Европейского фонда мира, попытавшись достичь промежуточного соглашения между Брюсселем и Будапештом. Об сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Этот план состоит в том, чтобы как можно скорее одобрить и согласовать пополнение бюджета фонда в €5 млрд и перейти к совместным европейским закупкам оружия для украинских военных. Венгрия, изначально не принявшая это решение, смягчила свою позицию по созданию нового подфилиала фонда мира — «Фонда помощи Украине», который может быть пригоден для поставок оружия, пишет Politico.

При этом дипломаты заметили, что предстоит еще проделать много работы, чтобы все страны ЕС одобрили этот план.

30 января сообщалось, что лидеры стран Евросоюза пока не смогли убедить Венгрию одобрить финансовую помощь в €50 млрд для поддержки Украине

Ранее Орбан рассказал, что поможет разрешить конфликт на Украине.

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