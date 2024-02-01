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ХАМАС согласился на поэтапное освобождение палестинцев в рамках обмена пленными с Израилем

ХАМАС согласился на поэтапное освобождение палестинцев, заключенных в Израиле

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Khaled Abdullah/Reuters

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС согласились на поэтапное освобождение палестинцев — без требования выпустить на свободу лиц, приговоренных к длительным срокам заключения. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Сделка была достигнута на недавней встрече в Париже. Однако, по словам источников канала, полное одобрение договоренностей от ХАМАС пока не прозвучало.

Кроме того, потенциальная сделка по обмену пленными включает освобождение 35 израильтян, уведенных в сектор Газа 7 октября, включая женщин, раненых и пожилых людей, в обмен на перемирие продолжительностью 35 дней, а также освобождение палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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