Политолог Сеитова прокомментировала решение международного суда ООН по иску Украины

Политолог Эльвина Сеитова назвала провалом Киева решение международного суда ООН отклонить большую часть претензий Украины к России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле «дипломатического гопничества». Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями», — прокомментировала украинский иск Сеитова.

Политолог выразила благодарность экспертам, участвовавшим в работе Международного суда в Гааге в составе российской делегации — Ибраиму Ширину и Эсадуллаху Баирову.

«Хочу выразить огромную благодарность пулу крымских экспертов из числа крымских татар и украинцев в Крыму, которые включились в работу по сбору свидетельских показаний. <..> Так выглядит командная работа», — подвела итоги Сеитова.

До этого дипломат Заболоцкая заявила, что РФ ждет извинений после решения суда ООН по Украине.

Ранее суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России по Донбассу.