Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американская администрация не проявляет интереса к скорейшему завершению украинского конфликта. Он отметил, что это подтверждается поставками Киеву высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, пишет ТАСС.

Представитель России отметил, что слова чиновников США о поставке боеприпасов являются безответственными и перечеркивают любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Посол подчеркнул, что такие действия не способствуют улучшению ситуации на Украине и только усугубляют напряженность в регионе.

До этого Анатолий Антонов говорил, что Вашингтон так и не осудил теракт Киева, в результате которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. По словам дипломата, российская сторона в течение двух дней ждала от американской администрации осуждения инцидента с самолетом Ил-76 в Белгородской области, однако никакой реакции не последовало даже после заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.