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В Германии заявили, что в Киеве поднялась суматоха после провала плана отставки Залужного

Spiegel: в Киеве поднялась суматоха после провала плана отставки Залужного

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Markus Schreiber/AP

План президента Украины Владимира Зеленского, который предполагал «мягкое изгнание» Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных Сил стал, сильно провалился и вызвал большую суматоху в Киеве. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

В материале издания отмечается, что оба лидера — президент и главнокомандующий — ослаблены, что привело к беспорядкам во власти Украины и появлению множества слухов в СМИ.

Ранее Washington Рost сообщал, что Зеленский объяснил необходимость увольнения Залужного «обновлением ситуации».

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Как пишут западные СМИ, изначально должность главкома ВСУ была предложена Буданову, а затем Сырскому. Однако оба они отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную, утверждают источники Times. По данным издания, Залужный на встрече с Зеленским заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. Это спровоцировало предложение уйти в отставку. Но главком ВСУ ответил отказом, и президент сообщил ему, что сам подпишет указ об отставке. Залужный, как утверждается, вернулся в собственный рабочий кабинет и заявил другим военным о своем увольнении.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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