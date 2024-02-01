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Евросоюз начинает обсуждение новых санкций против России

Reuters: Еврокомиссия собирается 3 февраля обсудить новые санкции против России

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия собираются 3 февраля обсудить новые санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

«Европейская комиссия начнет в субботу неофициальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, чтобы обсудить детали предлагаемого нового пакета санкций против России», — указано в сообщении.

Предполагается, что новый пакет санкций будет нацелен на блокирование возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле. Кроме того Еврокомиссия предлагает расширить списки физических и юридических лиц, против которых планируется вводить персональные санкции.

До этого Швейцария объявила, что присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, которые, в частности, запрещают импорт российских алмазов, но не присоединяется к обязательству сообщать о денежных переводах компаний в Швейцарии, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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