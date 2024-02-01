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Главы стран ЕС во второй раз попытаются уговорить Будапешт одобрить €50 млрд Украине

На экстренном саммите ЕС Венгрию попытаются уговорить одобрить €50 млрд Украине

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Matt Dunham/AP

Главы 26 государств Европейского союза на экстренном саммите в Брюсселе со второй попытки попытаются уговорить премьера Венгрии Виктора Орбана дать согласие на предоставление новой программы помощи Украине на следующие четыре года в размере €50 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам высокопоставленного представителя Евросоюза, после декабрьского саммита Брюссель и государства — члены ЕС ведут интенсивные переговоры с властями Венгрии, однако до сих пор все еще не смогли уговорить Орбана убрать вето. Чиновник отметил, что Европейский союз не намерен оказывать давление на Будапешт для одобрения помощи Киеву в €50 млрд и попытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 государств сообщества.

Представитель ЕС сообщил, что Венгрия готова снять свое вето, но только при выполнении условий, которые неприемлемы для других государств Евросоюза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2023 года во время закрытого парламентского заседания утверждал, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) нарушит баланс сил в Европе и приведет к росту влияния Соединенных Штатов на континенте.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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