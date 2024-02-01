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В Белграде осудили решение Приштины запретить сербский динар

Власти Сербии назвали актом насилия решение Приштины запретить сербский динар

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Сербии назвали актом насилия решение Приштины запретить сербский динар к свободному обращению на территории Косово и Метохии. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о решении «властей» Косово начать с 1 февраля переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро. При этом посольства США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии в самопровозглашенной республике призвали Приштину отказаться от этого перехода.

«Ясно, что Курти не желает отказываться от своего решения и отложить противоправное указание по отмене динара и расчетной системы Сербии в Косово и Метохии. Здесь идет речь не еще об одном решении, которые принимают ежедневно, но об акте насилия, который прямо направлен против сохранения сербского народа», — заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Он добавил, что Белград будет продолжать бороться за сохранения прав сербского населения Косово.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил ЕС в неисполнении договоренностей перед Сербией.

Ранее сообщалось, что Испания планирует признать паспорта Косово.

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