Орбан обратился к протестующим в Брюсселе фермерам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге фермеров в Брюсселе заявил, что в Европейском союзе существует дефицит демократии. Об этом сообщается в соцсетях главы правительства Венгрии.

По мнению Орбана, решением проблемы станет смена руководства в Брюсселе в ходе выборов в Европарламент.

«Это ошибка Европы — лидеры не принимают всерьез глас народа. Это проблема номер один. Говорим ли мы о миграции, о войне, об Украине, о чем угодно — глас народа лидеры не принимают всерьез. Это демократический дефицит», — заявил Орбан на митинге.

Венгерский премьер заявил, что на ближайших выборах в Европейский парламент необходимо добиться смены власти в ЕС.

До этого в Британии испугались победы правых на выборах в Европарламент.

В Британии полагают, что это сместит баланс вправо и поставит под угрозу ключевые элементы повестки дня в Европейском союзе, а также в некоторых странах объединения — включая ФРГ, Испанию, Португалию и Швецию.

Ранее в Венгрии предрекли ЕС превращение в империю крайних либералов.