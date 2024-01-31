Контрразведка ФРГ считает правым экстремистом своего бывшего главу Маассена

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BFF), выполняющее функции контрразведки и службы внутренней безопасности, назвало правым экстремистом своего бывшего руководителя Ханса-Георга Маассена, сообщает газета Bild.

По информации издания, это означает, что Маассен является объектом наблюдения BFF. Ведомство имеет обширные сведения о деятельности Маассена в сфере правого экстремизма. При этом BFF отказалось комментировать эту информацию, заявив о праве на неприкосновенность частной жизни.

Сам Маассен отверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что подобные обвинения лишены содержания и являются необоснованными. По мнению Маассена, BFF для борьбы с политическими оппонентами злоупотребляет своими полномочиями. Он назвал действия ведомства нападением на свободный демократический порядок со стороны министра внутренних дел Нэнси Фезер.

По данным Bild, Маассену грозит увольнение с государственной службы и последующая потеря пенсии.

Ранее сообщалось, что в Германии прошли многотысячные демонстрации против правого экстремизма.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.