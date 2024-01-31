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В США заявили, что не могут одобрить запросы Байдена Украине без конгресса

Кирби: у США нет альтернатив помощи Украине без одобрения конгрессом

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J. Scott Applewhite/AP

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США нет альтернатив военной поддержке Украине без одобрения конгрессом запроса президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

У Кирби поинтересовались, есть ли у Вашингтона альтернативные возможности помощи Украине в случае, если конгрессмены не примут пакетный запрос Байдена на цели нацбезопасности, включая военную поддержку Киева. На это он ответил отрицательно.

Кирби добавил, что Белый дом нуждается в том финансировании, которое было запрошено ранее, поскольку оно было откалибровано под нужды Киева. Он подчеркнул, что текущие ограничения поставок Западом оружия плохо влияют на ситуацию для украинской стороны на поле боя.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США видит на поле боя на Украине последствия прекращения поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Также Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Он подчеркнул, что демонстрацией открытых дверей НАТО является вступление в альянс Финляндии, а также почти завершенный процесс присоединения Швеции.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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