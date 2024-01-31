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В Госдепе оценили сообщения о том, что США пытаются отсрочить вступление Украины в НАТО

Госдеп опроверг сообщения о том, что США пытаются отсрочить вступление Украины в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал неверными сообщения о том, что Соединенные Штаты пытаются отсрочить вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные сообщения неверны. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно заявляли, что Украина станет членом Североатлантического альянса.

До этого журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники, сообщил, что Соединенные Штаты и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО.

В публикации говорится, что Польша и прибалтийские страны полагают, что расширение НАТО за счет членства Украины приведет к ослаблению амбиций России в Восточной Европе. Но некоторые западные представители альянса, включая Вашингтон и Берлин, находят начало процесса принятия Киева в условиях продолжающегося конфликта преждевременным. Отмечается, что США и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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