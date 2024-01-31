Россельхознадзор приостановит ввоз корма Farmina для животных

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления мышьяка в них. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«С 31 января введены временные ограничения <...> в отношении Farmina», — сказано в заявлении.

Согласно информации ведомства, данное решение принято в связи с повторным обнаружением ядовитого вещества — мышьяка — в этих кормах для домашних животных.

Приостановка затронет сухие корма брендов Farmina, Matisse, Ecopet, Cibau, Fun Dog (Cat) и Vet Life. При этом поставок влажных рационов это не коснется. Уже отгруженную до публикации запрещающего распоряжения продукцию пропустят в обычном режиме с условием обязательного лабораторного контроля.

Накануне Россельхознадзор принял решение приостановить ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill`s с 6 февраля, так как оттуда поставляется некачественная продукция.

Ранее ветеринары назвали худший вариант кормления домашних животных.