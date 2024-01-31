Размер текста
А
А
А

Россельхознадзор приостановит ввоз корма Farmina для животных

Россельхознадзор ограничит ввоз кормов сербской компании Farmina из-за мышьяка

close
100%
Depositphotos

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления мышьяка в них. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«С 31 января введены временные ограничения <...> в отношении Farmina», — сказано в заявлении.

Согласно информации ведомства, данное решение принято в связи с повторным обнаружением ядовитого вещества — мышьяка — в этих кормах для домашних животных.

Приостановка затронет сухие корма брендов Farmina, Matisse, Ecopet, Cibau, Fun Dog (Cat) и Vet Life. При этом поставок влажных рационов это не коснется. Уже отгруженную до публикации запрещающего распоряжения продукцию пропустят в обычном режиме с условием обязательного лабораторного контроля.

Накануне Россельхознадзор принял решение приостановить ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill`s с 6 февраля, так как оттуда поставляется некачественная продукция.

Ранее ветеринары назвали худший вариант кормления домашних животных.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами