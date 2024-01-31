Размер текста
А
А
А

США обсудили с Украиной борьбу с коррупцией

Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией. Об этом украинский премьер написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что обсудил с Нуланд реализацию реформ, например, антикоррупционную и корпоративную.

Премьер добавил, что украинская сторона тесно сотрудничает с Вашингтоном и другими партнерами для обеспечения финансовой поддержки.

До этого стало известно, что глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой объявил о выделении 60 млн крон ($8,75 млн) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы ЕС на Украине.

В заявлении указывается, что Евросоюз также направляет на новый этап программы свыше 70 млн крон ($10,21 млн).

По данным ЕС, финансовая помощь будет направлена на восстановление украинского города Николаева.

Незадолго до этого министерство обороны Дании пожертвовало Украине 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами