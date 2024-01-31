США обсудили с Украиной борьбу с коррупцией

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией. Об этом украинский премьер написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что обсудил с Нуланд реализацию реформ, например, антикоррупционную и корпоративную.

Премьер добавил, что украинская сторона тесно сотрудничает с Вашингтоном и другими партнерами для обеспечения финансовой поддержки.

До этого стало известно, что глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой объявил о выделении 60 млн крон ($8,75 млн) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы ЕС на Украине.

В заявлении указывается, что Евросоюз также направляет на новый этап программы свыше 70 млн крон ($10,21 млн).

По данным ЕС, финансовая помощь будет направлена на восстановление украинского города Николаева.

Незадолго до этого министерство обороны Дании пожертвовало Украине 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.