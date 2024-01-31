Размер текста
А
А
А

В Турции назвали дату визита Путина

Reuters: Путин может посетить Турцию 12 февраля

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин совершит визит в Турцию 12 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на турецкого чиновника.

29 января помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Турцию запланирован на февраль.

До этого дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале 2024 года. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.

Эрдоган говорил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Глава Турции выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Ранее Путин отметил развитие отношений РФ и Турции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами