В Турции назвали дату визита Путина

Президент России Владимир Путин совершит визит в Турцию 12 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на турецкого чиновника.

29 января помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Турцию запланирован на февраль.

До этого дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале 2024 года. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.

Эрдоган говорил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Глава Турции выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Ранее Путин отметил развитие отношений РФ и Турции.