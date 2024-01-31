Размер текста
А
А
А

Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты

Машков сообщил, что передал Путину удостоверение кандидата в президенты

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил, что передал ему удостоверение кандидата. Об этом артист заявил после встречи Путина с его доверенными лицами на выборах, передает ТАСС.

«Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение, сегодня была такая возможность», — сказал Машков после этой встречи.

29 января ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на предстоящих в 2024 году выборах. Как заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, решение о его регистрации комиссия приняла единогласно.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее Совет Федерации отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами