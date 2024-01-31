Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил, что передал ему удостоверение кандидата. Об этом артист заявил после встречи Путина с его доверенными лицами на выборах, передает ТАСС.

«Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение, сегодня была такая возможность», — сказал Машков после этой встречи.

29 января ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на предстоящих в 2024 году выборах. Как заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, решение о его регистрации комиссия приняла единогласно.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее Совет Федерации отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ.