В МИД России поблагодарили ОАЭ за помощь при обмене пленными с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила ОАЭ за помощь при проведении обмена пленными с Украиной. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что переговоры едва не сорвались из-за уничтожения самолета Ил-76, перевозившего украинских военных для обмена пленными. После этой трагедии был риск, что Киев временно откажется от практики обмена пленными, но этого не произошло.

«Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена», — добавила Захарова.

До этого министерство обороны РФ заявило, что российские и украинские власти произвели обмен пленными. По данным ведомства, Киев освободил 195 человек. При этом Москва отпустила аналогичное количество украинских бойцов.

Всем освобожденным российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнили в военном ведомстве.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной.