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Путин дал оценку достижениям России за последние годы

Путин: за последние годы власти сделали немало, но не всех целей удалось достичь

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Илья Питалев/РИА Новости

В России заметны результаты работы федеральных властей за последние годы, однако не всех намеченных целей удалось достичь, а планы — осуществить. С такой оценкой выступил кандидат в президенты страны, действующий глава государства Владимир Путин во время мероприятия с доверенными лицами.

«Сделано немало, хотя не всех, может быть, результатов, которые считаем важными, удалось достичь. Тем не менее, есть что показать стране и людям», — отметил он.

По мнению Путина, самое главное — чтобы в ходе живого общения его доверенных лиц с гражданами России была налажена обратная связь.

Он уточнил, что это важно для определения ожиданий людей. Он заверил, что это позволит услышать и принять к исполнению в будущем идеи граждан.

«От нас [ожидают] — это значит от всех уровней власти, даже не важно, чисто формальная государственная власть, муниципальная, региональная или какая-то другая власть», — заключил кандидат в президенты.

26 января Путин на встрече со студентами — участниками специальной военной операции (СВО) отмечал, что бойцы должны стать будущей основой «государства российского». Он пояснял, что это необходимо для военных, так как так они найдут свое место в гражданской жизни.

Ранее Путин заявил, что элита страны не должна формироваться из «чудиков».

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