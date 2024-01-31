Путин назвал преступлением ракетную атаку ВСУ на самолет Ил-76

Предположение о том, что украинские войска по ошибке сбили самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью, имеет право на существование, однако даже в таком случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преступление по неосторожности, заявил кандидат в президенты России Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

В среду, 31 января, действующий глава государства прибыл в столичный Гостиный двор в качестве кандидата президенты. Здесь Путин провел встречу со своими доверенными лицами на выборах, которых на данный момент насчитывается 544 человека.

«Можно предположить, что они (ВСУ — «Газета.Ru») сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то это преступление по неосторожности, есть такой юридический термин», — сказал политик, комментируя крушение Ил-76.

При этом он добавил, что не знает и не понимает, для чего украинские бойцы могли сбить самолет со своими товарищами на борту. Действующий президент только предположил, что таким образом Киев хотел спровоцировать Москву на аналогичный ответ.

24 января вблизи белгородского села Яблоново был сбит самолет Ил-76, который должен был транспортировать 65 пленных украинских солдат в административный центр региона. Оттуда военнослужащих планировалось отправить в зону обмена пленными.

Согласно данным министерства обороны РФ, по пути воздушное средство подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ. Позже российский лидер со ссылкой на результаты экспертизы сообщил, что Ил-76 рухнул из-за попадания в него снарядов от зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее Путин заявил, что РФ не будет останавливать обмен пленными с Украиной.