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В МИД РФ ответили на обвинения Запада в использовании оружия Ирана и КНДР

Захарова: РФ не нарушает международное право при сотрудничестве с КНДР и Ираном

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MFA Russia/Global Look Press

РФ не нарушает никаких международных обязательства в процессе развития взаимовыгодных отношений с КНДР и Ираном. Об этом во время регулярного брифинга заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

Журналисты попросили ее прокомментировать публикации ряда западных изданий, согласно которым Москва якобы использует оружие иранского и северокорейского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В то же время корреспонденты поинтересовались, не нарушает ли в таком случае РФ какие-либо международные законодательные акты.

«Российская Федерация ничего не нарушает, взаимодействуя с Ираном и КНДР. Мы развиваем наши отношения на двусторонней основе, на основе взаимного уважения и делаем это взаимовыгодно», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что на этом следует поставить «точку» в данном вопросе. По словам дипломата, взаимодействие РФ с другими государствами является ее сугубо личным делом.

23 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу обстановки в акватории Красного моря.

Ранее в США анонсировали введение новых санкций из-за военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР.

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