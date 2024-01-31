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МИД РФ призвал США изменить «взрывоопасную» политику на Корейском полуострове

МИД РФ призвал США изменить взрывоопасную линию на Корейском полуострове

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России выступило с призывом к Соединенным Штатам изменить «безответственную и взрывоопасную» политику на Корейском полуострове, которая угрожает стабильности всей Северо-Восточной Азии. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что источником нынешнего обострения ситуации на полуострове стали провокационные шаги США и их союзников, которые направлены на эскалацию в регионе.

В МИД РФ также отвергли попытки «США и коллективного Запада» возложить вину за рост напряженности на КНДР, поскольку именно провокации вынуждают Пхеньян принимать меры по обеспечению собственной безопасности.

«Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом «индо-тихоокеанских стратегий» хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития», — говорится в заявлении.

До этого южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. В связи с этим военные Южной Кореи усилили мониторинг и координируют свои действия с США для наблюдения за КНДР.

Ранее в Южной Корее назвали правящую династию КНДР «наследственным тоталитарным режимом».

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