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Путин заявил, что ситуация с СВО показала прочность фундамента общества

Путин: ситуация с СВО показала прочность фундамента общества

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Действующий глава России, кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине показала то, насколько прочный фундамент заложен в основу российского общества. Об этом Путин высказался на встрече со своими доверенными лицами, его цитирует ТАСС.

«То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы [в ходе СВО], и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется, и он достаточно прочный и основательный», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что в любом обществе присутствует, как он выразился, «пена», которая из него постепенно вымывается.

31 января Путин провел встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Всего в этот список на сегодняшний день включены 544 человека.

Также на сегодня у Путина запланировано большое совещание по развитию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин оценил вклад «Мосфильма» в российскую культуру.

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