Путин приехал в Гостиный двор на встречу с доверенными лицами

Кандидат в президенты России Владимир Путин приехал в свой предвыборный штаб в московском Гостином дворе на встречу с доверенными лицами. Об этом сообщает ТАСС.

Статус доверенных лиц подразумевает, что они ведут агитацию в пользу своего кандидата. Доверенные лица не имеют права быть наблюдателями на выборах, а те, кто относится к государственным служащим, должны быть на время освобождены от служебных обязанностей.

Всего в список доверенных лиц Путина на сегодняшний день включены 544 человека.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что 31 января у Путина запланировано кандидатское мероприятие. Кроме того, отмечал, представитель Кремля, 31 января Владимир Путин проведет большое совещание по развитию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в режиме видеоконференции откроет ряд социальных и жилых объектов в этих регионах.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

31 января — заключительный день сдачи кандидатами подписей в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента.