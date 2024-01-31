В МИД России предупредили Японию о жесткой реакции на недружественные действия

Российская Федерация будет жестко реагировать с помощью всех доступных ей средств на любые новые выпады со стороны Японии. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«На любые новые враждебные выпады японских властей РФ и впредь будет реагировать максимально жесткими, чувствительными для Японии контрмерами с адекватным использованием всех доступных средств», — сказала она.

Дипломат также указала, что Россия не собирается вести с японским государством переговоры о заключении мирного договора с учетом недружественного курса Токио.

30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида в очередной раз заявил, что хочет заключить мирный договор с Москвой (который так и не подписан после Второй мировой), но Токио не собирается менять политику по отношению к «северным территориям». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что России «плевать» на мнение японцев, а на Курилах в перспективе могут разместить новое российское оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Москва выразила протест Токио из-за военной активности у российских границ.