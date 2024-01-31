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В ГД призвали лишить Улицкую почетного звания после слов о поддержке ВСУ

В ГД просят разъяснений, почему Улицкую не лишили звания почетного профессора

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила Минобрнауки и руководителей Российского химико-технологического университета имени Менделеева разъяснить, почему писательницу Людмилу Улицкую еще не лишили звания почетного профессора. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Улицкая имеет «странное почетное звание», которого ее можно лишить без обременения судебных органов.

«Вижу на официальном сайте университета вопрос о присвоении звания (2021 г.). Однако не вижу ничего связанного с лишением. Хотя нахимичила Улицкая за прошедшее время — не разгребешь. Уважаемые руководители вуза и коллеги из Минобрнауки, дайте разъяснения, пожалуйста», — пишет Ямпольская.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что у писательницы Людмилы Улицкой нужно изъять все имущество и направить его на помощь участникам военной спецоперации.

31 января пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с Улицкой. В беседе с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, писательница призналась, что ее гонорары «идут на Украину». В ноябре 2023 года Улицкая отрицала причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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