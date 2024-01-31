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В МИД РФ заявили, что переговоры по приднестровскому урегулированию могут быть восстановлены

Захарова: формат «5+2» по вопросу Приднестровья может быть восстановлен

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Dmitri Lovetsky/AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что формат «5+2» по вопросу приднестровского урегулирования может быть восстановлен. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что формат «5+2» имеет шансы возобновить, безусловно, со временем свою работу», — отметила Захарова.

Формат «5+2» подразумевает участие помимо Молдавии и Приднестровья ОБСЕ, России и Украины в качестве гарантов и посредников, а также наблюдателей в лице США и Европейского союза.

До этого посол по особым поручениям Киева Паун Роговей заявлял, что украинская сторона отказывается от переговоров с РФ по вопросу урегулирования ситуации в Приднестровье по формуле «5+2».

По словам дипломата, Украина остается «адептом» мирного урегулирования в Приднестровье и Киев продолжит посредническую деятельность между Приднестровьем и Молдавией.

10 января министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявляло о вооруженном инциденте на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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