С тех пор, как Майя Санду стала президентом Молдавии, страна искусственно уменьшает количество избирательных участков на выборах главы Российской Федерации и максимально открывает свои собственные в странах Европы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Ее слова передает RT.

По ее словам, Молдавия была страной, которой Россия всегда предлагала самые лучшие условия для голосования, однако с приходом к власти «марионетки» Санду обстоятельства изменились.

Глава ЦИК РФ назвала ситуацию с избирательными участками в Молдавии политически конъюнктурной стратегией, которая проводится вопреки желаниям избирателей и жителей, молдавских граждан.

Для проведения голосования на выборах президента РФ в Молдавии разрешили открыть лишь один участок.

Также Памфилова сообщила, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации в марте текущего года подали 465 тысяч человек.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента.