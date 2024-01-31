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В МИД России предупредили ЕС о последствиях в случае конфискации замороженных активов РФ

Захарова: РФ рассмотрит конфискацию активов со стороны ЕС как акт торговой войны

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MFA Russia/Global Look Press

Россия рассмотрит конфискацию ее активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, любые попытки конфискации российских денег станут грубым нарушением международного права.

«Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны, — предупредила дипломат.

Она добавила, что ЕС понимает, что Россия жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, и это останавливает Брюссель от данного действия.

По ее словам, «залатать дыру» в бюджете за счет российских активов — крайне заманчивая идея для ЕС, которая становится навязчивой. Однако последствия все еще останавливают Евросоюз.

«Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким», — заключила дипломат.

До этого в российском Центробанке заявили, что на последних переговорах был заметен интерес иностранцев к возможности обмена заблокированных активов с российскими инвесторами.

Также сообщалось, что проблема разморозки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году.

Ранее в Германии назвали сумму замороженных активов России.

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