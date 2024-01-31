Макрон пообещал обеспечить защиту Украины любой ценой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит оказывать поддержку ВСУ, несмотря на решения Соединенных Штатов по дальнейшей помощи Киеву. Его слова приводит Politico.

Макрон подчеркнул, что страны Европы должны принимать «смелые и новаторские решения» для поддержки Украины, даже если Вашингтон откажется от поддержки республики в ближайшие месяцы.

«Мы должны быть готовы действовать, чтобы защитить и поддержать Украину любой ценой», — заявил президент Франции.

По его словам, Европе не стоит полагаться на помощь «крупных держав, даже если они хорошие союзники», поскольку географически они находятся по другую сторону океана.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны предоставлять больше помощи Украине, так как Берлин не может в одиночку нести большую нагрузку по помощи Киеву.

Он подчеркнул, что Германия должна «делать многое», однако другие страны континента не должны оставаться в стороне. Шольц отметил, что на предстоящем саммите Евросоюза поднимет вопрос распределения нагрузки по поддержке Киева.

Ранее в Британии сообщили о недовольстве Макроном из-за его контактов с Путиным.