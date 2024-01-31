Дума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Госдума единогласно приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков об Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили на сайте ГД.

Как подчеркнул ее председатель Вячеслав Володин, авторами инициативы являются 395 депутатов.

По его словам, абсолютное большинство выступило за необходимость наказания тех, кто из-за рубежа «льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО», а также поддерживают власти Украины.

«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — заявил он.

Закон приняли 31 января сразу во втором и третьем чтениях. Он предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за действия, направленные против страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Соответствующие изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, может ли суд отобрать квартиру за фейки об армии.