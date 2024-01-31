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Лавров заявил об ультимативном характере «формулы мира» Зеленского

Лавров: «формула мира» Зеленского является невыполнимым ультиматумом для РФ

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Reuters/РИА Новости

«Формула мира», разработанная украинским президентом Владимиром Зеленским, в реальности представляет собой невыполнимый ультиматум для РФ. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, запись выступления которого опубликована в аккаунте внешнеполитического ведомства страны на платформе X (бывший Twitter).

Как сказал Лавров, Вашингтон и его союзники позиционируют упомянутую «формулу мира» как единственный способ урегулировать конфликт между Киевом и Москвой. При этом западные страны активно пытаются навязать соответствующие инициативы всему международному сообществу, подчеркнул министр.

«То, что этот вариант представляет собой не что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним, <...> очевидно для всех», — добавил глава внешнеполитического ведомства, выступая на встрече шерп и су-шерп из стран — членов БРИКС.

В то же время он отметил, что сейчас Запад утратил доминирование на глобальной политической арене. В частности, речь идет о его способности влиять на определение международной повестки.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему западным державам не стоит настаивать на «формуле мира» Зеленского.

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