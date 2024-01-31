Памфилова назвала число заявок, поданных на участие в онлайн-голосовании на выборах

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации в марте текущего года подали 465 тысяч человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

По состоянию на 31 января в общей сложности подано более 545 тысяч заявлений. Из них 465 тысяч — на онлайн-голосование и более 80 тысяч — для голосования по месту нахождения. Прием заявлений в том и другом случае продолжится до 11 марта, указала Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

31 января — заключительный день сдачи кандидатами подписей в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента.